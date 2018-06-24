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أخبار العالم

إطلاق سراح ثلاثة مهندسين أتراك بعد خطفهم بجنوب ليبيا

الأحد 24/يونيو/2018 - 06:48 ص
صدى البلد
رويترز
أعلنت الحكومة الليبية التي تدعمها الأمم المتحدة أنه تم إطلاق سراح ثلاثة مهندسين أتراك كانوا قد خُطفوا العام الماضي في بلدة أوباري بجنوب ليبيا .

وكانت جماعة مسلحة غير معروفة قد خطفت أربعة مهندسين منهم ثلاثة من تركيا والرابع من جنوب أفريقيا في نوفمبر. وكان المهندسون يعملون بشركة إنكا التركية في محطة للكهرباء في أوباري في عمق جنوب ليبيا. ولا يعرف مصير الجنوب أفريقي.

وقالت الحكومة التي مقرها طرابلس في بيان إن المهندسين الأتراك الثلاثة أُطلق سراحهم. وأضافت أنهم سيعادون جوا إلى تركيا عبر طرابلس. وأُطلق سراح الثلاثة يوم أمس السبت.

وبعد أسبوع من خطف المهندسين الأربعة قامت الشركة بسحب 93 من موظفيها من ليبيا.

وتوقف العمل بمحطة الكهرباء منذ ذلك الوقت في ضربة لجهود إعادة الشركات الأجنبية إلى ليبيا.

وتتجنب معظم الشركات الأجنبية العمل في ليبيا بسبب المشكلات الأمنية في أعقاب الإطاحة بمعمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي في 2011.

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