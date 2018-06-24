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اقتصاد

الكويت: لجنة لمراقبة السوق من دول أوبك وخارجها لبحث زيادات الإنتاج

الأحد 24/يونيو/2018 - 07:52 ص
صدى البلد
رويترز
نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية في ساعة متأخرة من مساء السبت عن وزير النفط بخيت الرشيدي قوله إن لجنة مراقبة تضم دولا من أوبك وخارجها ستبحث كيفية توزيع زيادات انتاج النفط بين الدول المنتجة.

وسئل الرشيدي عن آلية توزيع حصص الإنتاج بين الدول الأعضاء من داخل وخارج أوبك بعد التوصل لاتفاق على زيادة الانتاج بالعودة إلى الالتزام بنسبة 100 في المئة بتخفيضات الانتاج المتفق عليها من قبل فقال "إن هذه المسألة ستترك لاحقا للجنة مراقبة السوق.. بهدف الوصول إلى أفضل نتيجة لتوزيعها بين الدول الأربع والعشرين المشاركة في اتفاق فيينا".

وتشارك أوبك وحلفاؤها منذ العام الماضي في اتفاق لخفض الانتاج 1.8 مليون برميل يوميا.

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