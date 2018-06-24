القوات اليمنية تواصل تمشيط الساحل الغربي لقطع إمدادات الحوثيين

واصلت القوات اليمنية المشتركة بدعم التحالف العربي عمليات التمشيط في الساحل الغربي لقطع طرق إمداد ميليشيات الحوثي في جبهة الحديدة ، وأحبطت عمليات تسلل حاول المتمردون تـنفيذها في محاور عدة بالمناطق المحررة.



ونقلت قناة سكاي نيوز بالعربية اليوم الأحد،عن مصادر يمنية قولها " إن المحاولات الحوثية الفاشلة كانت على امتداد الخط الساحلي المحرر من شمال الخوخة وصولا للأطراف الجنوبية الغربية لمدينة الحديدة".



كما أحبطت القوات المشتركة عملية تسلل غربي قرية المجيليس في مديرية التحيتا، فيما تشهد منطقة الجاح تصاعدا لوتيرة المعارك، وتشير مصادر يمنية إلي أن هذه التحركات تستهدف جر القوات اليمنية المشتركة إلى معركة جانبية لإبعادها عن ميناء الحديدة.