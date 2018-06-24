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10 معلومات عن سلوى شقير بعد احتفاء جوجل بها .. صور وفيديو

الأحد 24/يونيو/2018 - 07:36 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
احتفل محرك البحث الإلكتروني الشهير جوجل، اليوم الأحد، بعيد الميلاد رقم 102 لأول فنانة تجريدية لبنانية هي سلوى شقير وذلك بتغيير شعار الموقع على صفحته الرئيسية مع وضع روابط لصفحات تحتوي على معلومات عن حياة الفنانة الراحلة. وينشر صدى البلد 10 معلومات عنها:

ولدت شقير في مثل هذا اليوم عام 1916 ببيروت.

التحقت بالكلية الأمريكية للبنات في بيروت ودرست العلوم الطبيعية.

في عام 1944عملت كأمينة مكتبة في الجامعة الأمريكية في بيروت.

تدربت شقير فنيا مع عمر الأنسي، الفنان المحلي البارز في مجال المناظر الطبيعية والرسوم الشخصية.

أنشأت أول معهد للفن التجريدي في عام 1947.

التحقت بالمعهد الوطني للفنون الجميلة في باريس عام 1948.

عادت إلى بيروت على أمل أن تؤسس معهدًا للفن الحديث فيها في عام 1951 .

في عام 1963 حصلت الفنانة الراحلة على جائزة المجلس المحلي للسياحة عن تنفيذ تمثال من الحجر لموقع عام في بيروت.

نظمت عدة معارضة بصورة فردية وأخري جماعية من بينها "النماذج الشريفة" في بيروت عام 2010، و"فن لبنان" في عام 2012.

رحلت الفنانة الشهير عن عالمنا في يناير 2017 بعدما حصلت على عدة ألقاب منها عميدة النحت العربي.



10 معلومات عن سلوى شقير بعد احتفاء جوجل بها .. صور وفيديو
10 معلومات عن سلوى شقير بعد احتفاء جوجل بها .. صور وفيديو
10 معلومات عن سلوى شقير بعد احتفاء جوجل بها .. صور وفيديو

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