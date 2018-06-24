طلاب الثانوية يؤدون اليوم امتحان الأحياء والديناميكا وعلم النفس

يؤدي طلاب الثانوية العامة، الأحد، امتحانات مواد: الأحياء والديناميكا وعلم النفس.



وتعهد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، والمشرف العام على امتحانات الثانوية العامة، في تصريحات صحفية ، بعدم تسريب أي جزء من الامتحانات للثانوية العامة، وأشار إلى أنه تم تزويد اللجان بثلاث عصا إلكترونية جديدة، مؤكدًا أنه سيتم توقيع العقوبات على الطلاب الذين يتم ضبطهم في واقعة غش أو تشيير للامتحان الكترونيًا أو حمل هاتف مغلق داخل اللجنة.



وتابع: أنه يتم تغيير رئيس اللجنة بشكل يومي، فضلًا عن تخصيص لجنة لمطابقة اجابات الطلاب داخل اللجنة الواحدة، وإذا وجد هناك تطابق لأي اجابة ستحرم اللجنة كاملة لمدة عام.

