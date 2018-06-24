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رئيسة وزراء نيوزيلندا تطلق على ابنتها اسم نيفي تي أروها

الأحد 24/يونيو/2018 - 07:48 ص
صدى البلد
أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن أنها أطلقت على ابنتها المولودة حديثا اسم نيفي تي أروها.

وقالت أرديرن إنها ورفيقها استقرا على الاسم الأول للطفلة نيفي بعدما وضعتها، وشرحت أردين معنى نيفي قائلة إنه يعني "المشرقة والمتألقة" كما يعني أيضا "الثلج"، ويعكس الاسم أن الطفلة ولدت في منتصف فصل الشتاء في البلاد وفي أقصر يوم في العام.

ويعني الاسم الثاني تي أروها "الحب" بإحدى لغات نيوزيلندا في إشارة إلى عدد من القبائل في البلاد التي عرضت أسماء كهدية على أرديرن بينما كانت حامل.

وظهرت أرديرن أمام عشرات الصحفيين والكاميرات في مستشفى أوكلاند سيتي في أول ظهور لها منذ أن وضعت مولودتها ، وشكرت الناس على دعمهم بينما كانت ابنتها التي ولدت منذ ثلاثة أيام فقط تنام على ذراعها.

وقالت أرديرن "نحن نرغب حقا في أن نشكركم وأن نعلمكم أننا جميعا بخير. إننا محرومون من النوم، لكن هذا شيء رائع حقا".

وأصبحت أرديرن (37 عاما) أصغر من يتولى رئاسة وزراء نيوزيلندا عندما تولت المنصب العام الماضي ضمن اتفاق لتشكيل ائتلاف بعد انتخابات غير حاسمة. وهي الآن أول رئيسة وزراء في تاريخ البلاد تضع مولودا وهي في المنصب.

ووضعت أرديرن ابنتها التي تزن 3.31 كيلوجرام في أكبر مستشفى عام في البلاد بعد ظهر الخميس ومعها رفيقها المذيع التلفزيوني كلارك جايفورد.

وسيقوم ونستون بيترز نائب أرديرن بمهامها لمدة ستة أسابيع لحين عودتها من إجازة الوضع في أوائل أغسطس المقبل حيث من المقرر أن يرعى جايفورد الطفلة.

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