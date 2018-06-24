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أخبار العالم

نصف تريليون دولار تجبر ترامب على وقف الحرب التجارية مع الصين

الأحد 24/يونيو/2018 - 07:49 ص
شي جين بينج ودونالد
شي جين بينج ودونالد ترامب
حسام رضوان
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن يستطيع الوصول إلى حل للنزاعات التجارية مع الصين وذلك لأنه تمكن من تكوين علاقة جيدة بالرئيس الصيني شي جين بينج، بعدما حذرت عدة تقارير من تفاقم الأزمة وخاصة مع قانون التعريقات الجديدة، وصولها إلى حرب اقتصادية بين البلدين.

وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، قال ترامب خلال منتدى للحزب الجمهوري في لاس فيجاس، إنه الولايات المتحدة الأمريكية خسرت 500 مليار دولار في التجارة مع الصين خلال العام الماضي، ولهذا السبب أطلقت عملية المفاوضات.

وأضاف ترامب أنه يأمل في التوصل إلى تسوية مع الصين في نهاية المطاف بسبب علاقته بالرئيس جين بينج.

وأشارت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد صعدت من إجراءاتها التجارية ضد الشركات والمنتجات الصينية بفرض رسوم وضرائب جديدة.

كما لفتت إلى أن البلدين قد أجريا محادثات في مايو الماضي، هي الأولى من نوعها منذ بدء عملية زيادة السوم الجمركية على الفولاذ والألومنيوم، بالإضافة إلى التهديدات الأمريكية بإضافة رسوم تجارية تؤثر على الصادرات الصينية بقمة تصل إلى 150 مليار دولار سنويا.

وقد حذر المحللون من أن الوضح الحالي قد يصل إلى حد اندلاع حرب تجارية بين البلدين خاصة وأن الصادرات الصينية إلي الولايات المتحدة تمثل 21.4 من إجمالي الصادرات.

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