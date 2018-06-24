إصابة شخص على يد شقيقه بالدقهلية لخلافات بينهما

اصيب شخص باصابات بالغة على يد شقيقه بإحدى قرى الدقهلية لوجود خلافات بينهما.



تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من إدارة النجدة يفيد باصابة "عبد الباسط .ا .ا" باصابات متنوعة على ايدى شقيقه محمد بقرية التسعين، التابعة لمركز المنصورة، وذلك لتعديه على أرض بين منزلهما وتحويلها إلى مخزن لمخلفات المواشى.



قام المجني بارسال شكاوي إستغاثات لوزارة البيئة ووزارة الزراعة ولكن دون جدوى، وعندما علم الجاني بذلك تعدى على شقيقه وأحدث أضرارا شديدة بمنزله وأصابه إصابات بالغة وعلى اثرها تم نقله إلى المستشفى الدولي بالمنصورة.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13084 لسنة جنح المركز وجار العرض على النيابة.