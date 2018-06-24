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أخبار العالم

روسيا تدين محاولة اغتيال رئيس زيمبابوي

الأحد 24/يونيو/2018 - 08:17 ص
صدى البلد
أ.ش.أ
أدانت السفارة الروسية لدى زيمبابوي، اليوم الأحد محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس زيمبابوي إيميرسون منانجاجوا، يوم أمس السبت.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيان أصدرته السفارة أن "سفارة روسيا الاتحادية لدى زيمبابوي تدين بشدة أعمال العنف التي وقعت أمس خلال تجمع انتخابي في مدينة بولاوايو، ونعتبر أن هذه الأشياء غير مقبولة في الصراع السياسي، فضلا عن أننا نشارك رغبة الشعب الزيمبابوي الصديق في إجراء انتخابات سلمية وهادئة، ونتمنى الشفاء العاجل للضحايا".

وضرب انفجار، يوم أمس السبت، استاد "وايت سيتي" بزيمبابوي، عقب خطاب للرئيس إيميرسون منانجاجوا، إلا أنه لم يصب بأذى، بحسب وسائل إعلام.

وقالت صحيفة "ذا هيرالد" الزيمبابوية إن الانفجار "أعقب خطابا لمنانجاجوا أمام الآلاف من الأشخاص"، مشيرة إلى أنه "تم تأمين الرئيس بنجاح ودون أن يصاب بأذى".

ونقلت هيئة بث زيمبابوي "زد بي سي" عن متحدث للرئاسة قوله إنهم "في انتظار معرفة سبب الانفجار من الشرطة"، مضيفة أن "عدد المصابين جراء الانفجار غير معروف بعد".

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