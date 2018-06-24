قوات سوريا الديمقراطية تطرد فلول داعش من الحسكة

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ، المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية ، أنها تمكنت من طرد فلول تنظيم داعش من محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.



وقالت مصادر بقوات سوريا الديمقراطية ـ حسبما أفادت قناة ( الحرة ) الإخبارية اليوم الأحد ـ :" إن قواتنا انتهت من عمليات تمشيط 3 نقاط في الحسكة كان داعش متمركزا فيها".



يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية أعلنت في مايو الماضي إطلاق المرحلة "النهائية" من هجومها على "داعش" في شرق البلاد، وقد تمكنت من السيطرة على مساحات شاسعة من شمال سوريا وشرقها منذ عام 2015.