كوريا الشمالية تدعو إلى التنفيذ الصادق لاتفاقية القمة مع ترامب

دعت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية اليوم الأحد إلى التنفيذ الصادق لاتفاقية القمة التي عقدت هذا الشهر مع الولايات المتحدة، بعدما وافقت الدولة الشيوعية على إعادة رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا خلال الحرب الكورية 1950.



وذكر موقع (أوري مين زوكيري) الحكومي الكوري الشمالي" إن موقفنا الثابت الذى لا يتزعزع أسهم في فتح مستقبل جديد للسلام والأمن العالميين، ومن خلال التطبيق المخلص للبيان المشترك الذى أعلنته كوريا الشمالية والولايات المتحدة، سنقوم بواجبنا باحترام مسئوليتنا تجاه معالجة التوترات المستمرة منذ عقود والعلاقات العدائية وفتح عهد جديد من التعاون بين الشمال والولايات المتحدة".



وأيدت وسائل إعلام كورية شمالية أخرى هذا الاتجاه مثل موقع (جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية) الإلكتروني الذي ذكر أن الطريق إلى تنفيذ البيان المشترك بين الشمال والولايات المتحدة هو السبيل إلى تأمين المصالح المشتركة لشعبي البلدين والسلام والأمن والازدهار في شبه الجزيرة الكورية والعالم.



يشار إلى أن الجيش الأمريكي قام بتحريك 100 قطعة خشبية "للعبور المؤقت" إلى الحدود بين الكوريتين لاستلام رفات الجنود بالإضافة إلى نقل 158 تابوتا معدنيا إلى قاعدة أوسان الجوية في إقليم كيونجكي.



وتعد عملية إعادة الرفات جزءا من اتفاقية 12 يونيو بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، والتي تتضمن أيضا إقامة علاقات ثنائية "جديدة" وبذل جهود مشتركة لبناء نظام سلام دائم ومستقر في شبه الجزيرة.

