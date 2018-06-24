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أخبار العالم

فلسطيني يشتبه في تنفيذه عملية دهس يسلم نفسه للاحتلال الإسرائيلي

الأحد 24/يونيو/2018 - 08:15 ص
صدى البلد
أ.ش.أ
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن شابا فلسطينيا يشتبه في تنفيذه عملية دهس لعدد من الجنود قرب قرية حوسان قضاء بيت لحم جنوب الضفة الغربية ليلة أمس قد سلم نفسه فجر اليوم.

وذكرت وسائل الاعلام العبرية ان الشاب الفلسطيني نفى خلال استجوابه من قبل المخابرات الاسرائيلية أن يكون نفذ هجوما بل كان عبارة عن حادث سير .

وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر كيف سلم الشاب نفسه لقوات الاحتلال على مدخل مدينة بيت لحم.
وكانت سيارة فلسطينية دهست جنودا على مدخل قرية حوسان ليلة أمس أسفرت عن إصابة ثلاثة جنود بجروح ، لكن مواقع عبرية استبعدت ان تكون عملية الدهس جرت على خلفية قومية وقالت انها لا تتعدى بانها حادث سير.

في غضون ذلك ، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات في محافظات الضفة الغريية اعتقلت خلالها عددا من المواطنين.. كما تم تسليم بلاغات استدعاء لأسرى محررين.

واندلعت مواجهات بعد اقتحام قرية عارورة شمال غرب رام الله وتسليم بلاغات استدعاء لمخابرات الاحتلال لمجموعة من الشبان في قرية مزارع النوباني المجاورة.

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