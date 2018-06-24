تسمم طفل تناول مادة كاوية عن طريق الخطأ بالمنوفية

أصيب طفل بحالة تسمم نتيجة تناوله مادة كاوية عن طريق الخطأ أثناء تواجده في المطبخ بمفرده.





تلقي اللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام الطفل م .ر. ش. عامين ومقيم مدينة أشمون دائرة المركز مصابًا بحالة تسمم وحالته العامة مستقرة وتم تحويله إلي مستشفى شبين الكوم الجامعي قسم السموم.





بالانتقال والفحص وسؤال والدته ش .م. ع. ف 32 عاماً ربة منزل ومقيمة بذات الناحية قررت أنه أثناء لهو نجلها بالمطبخ تناول مادة كاوية بطريق الخطأ ونفت الشبهة الجنائية.



