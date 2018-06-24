تعرف على الأوراق المطلوبة وشروط ترخيص النوادي الصحية والجيم

ينشر موقع «صدي البلد » المستندات المطلوب تقديمها للعرض علي اللجنة الدائمة عند تسجيل وترخيص صالات الألعاب البدنية والرياضية (الجيم ) والأندية الصحية.



الأوراق المطلوبة:

- شهادة تسجيل الأندية الصحية وصالات الأ لعاب البدنية والرياضية (الجيم ) بالإدارة المركزيـة للطــب الرياضــي التابعــة لــوزارة الشــباب + صــورة مــن موافقــة نقابــة المهــن الرياضــية(عمــارةالأسواق الحرة – ش جامعة الدول العربية – عمارة رقم ١٠٦ شقة ١٥ الدور١٢ )



- صورة من عقد ملكية المنشأة أو عقد إيجار موثق في الشهر العقاري أو مثبت التاريخ.



- رسم هندسي موضح به توزيع وتقسيمات وحدات النادى الداخلية بالتفصيل.



- عقد المدير الفنى ( طبيب بشرى ) + صورة بطاقة + صورة ترخيص مزاولة المهنة.



- عقـد مـدرب تربيـة رياضـية ( يشـترط فيـه ان يكـون مـن خريجـى كليـة التربيـة الرياضـية وعضـوبنقابة المهن الرياضـية ) + صـورة شـهادة التخـرج + كارنيـه النقابـة + صـورة بطاقـة مـع وجـودشهادات تدريبية ورسمية معتمده من جهات متخصصة .



- التجهيـزات الواجـب توافرهـا (عجلـة ثابتـة – جهـاز سـير متحـرك – جهـاز صـعود مرتفعـات –حمـام ســاونا – حمـام بخــار – جـاكوزى – جهــاز جــيم لفـرد واحــد – ترابيـزة تــدليك رياضــى –غرفة كشف مجهزة لطبيب ) بالنسبة لصـالات الجـيم جميـع الأجههـزة السـابقة عـدا ( السـاونا –البخار – الجاكوزي )



- يشـترط للعمـل بالانديـة الصـحية ان يكـون العامـل مصـرى الجنسـية ويسـمح بتشـغيل الاجانـب بالنسب المحددة فى قانون العمل بشرط اعتماد مـؤهلاتهم بواسـطة لجنـة متخصصـة فـى مجـالاحدى المهن الطبية اوالمساعدة لها بوزارة الصحة ٠



- ايــة مخالفــة لاحكــام هــذا القــرار مــن قبــل المنشــاة ( النــادى أو صــالات الألعــاب الرياضــية )

تعرضها للغلق الادارى ٠



- أقــرار مــن المــدير الفنــي بــالإلتزام بكافــة أحكــام قــرار وزيــر الصــحة والســكان ووزيــر الشــاب

والرياضة رقم ٤٦٣ لسنة ٢٠١٤ .





- إقرار من المدير الفني بالالتزام بالتي :

* عدم التعامل مع المصابين



*عــدم تــداول أو حيــازة أوبيــع العقــاقير البنائيــة أو المنشــطات للعضــلات أو الأغذيــةالكيميائيـة والمـواد المحظـورة طبقــًا للكـود الـدولي لمكافحــة المنشـطات الصـادر مــنالوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة .



*عدم استعمال أجهزة تنبيه للعضلات بغرض زيادة حجمها .

*عدم تواجد أي من أجهزة العلاج الطبيعي عدا الأجهزة السابق ذكرها .



*عدم القيام بخدمات التجميل والعناية بالبشرة والشعر .



* الإلتـزام بتحديـد مواعيـد خاصـة للسـيدات وأخـري للرجـال وأن يكـون مقـدم الخدمـة مـننفس جنس متلقي الخدمة بالنسبة للأندية الصحية .



الإجراءات المتبعة لترخيص صالات الألعاب البدنية والرياضية (الجيم ) والأندية الصحيةتطبيقا لقرار وزير الصحة والسكان ووزير الشباب والرياضة رقم ٤٦٣ لسنة ٢٠١٤





- توجـه المـدير الفنـي أو مـن ينـوب عنـه رسـميًا لنقابـة المهـن الرياضـية للحصـول علـي موافقـة النقابة.



- التوجه بعد ذلك بالموافقة سالفة الـذكر لـلإدارة المركزيـة للطـب الرياضـي التابعـة لـوزارة الشـباب والرياضة للحصول علي شهادة التسجيل .



- التوجـه إلـي إدارة العـلاج الحـر بمديريـة الشـئون الصـحية التـابع لهـا النـادي الصـحي أو صـالةالألعاب البدنية والرياضية وتقديم المستندات الأتية « شــهادة تســجيل الأنديــة الصــحية وصــالات الألعــاب البدنيــة والرياضــية (الجــيم ) بالإدارة المركزية للطب الرياضي التابعـة لـوزارة الشـباب + صـورة مـن موافقـة نقابـة المهن الرياضية - صـورة مـن عقـد ملكيـة المنشـأة - (رسم هندسي) موضح به توزيع وتقسيمات وحدات النادى الداخلية بالتفصيل - عقــد المــدير الطبــي ( طبيــب بشــرى ) + صــورة بطاقــة + صــورة تــرخيص مزاولــةالمهنة - عقد مدرب تربية رياضية ( يشترط فيه ان يكو ن من خريجى كلية التربية الرياضيةوعضــو بنقابــة المهــن الرياضــية ) + صــورة شــهادة التخــرج + كارنيــه النقابــة +صورة بطاقة - التجهيــزات الواجــب توافرهــا (عجلــة ثابتــة – جهــاز ســير متحــرك – جهــاز صــعودمرتفعــات – حمــام ســاونا – حمــام بخــار – جــاكوزى – جهــاز جــيم لفــرد واحــد –ترابيــزة تــدليك رياضــى – غرفــة كشــف مجهــزة لطبيــب ) بالنســبة لصــالات الجــيم جميع الأجهزة السابقة عدا ( الساونا – البخار – الجاكوزي ).





- الإلتزام بتحديد مواعيد خاصة للسيدات وأخري للرجال وأن يكون مقـدم الخدمة من نفس جنس متلقي الخدمة بالنسبة للأندية الصحية .



- بعد استيفاء كافة المستندات يتم معاينة النـادي الصـحي أو صـالة الألعـاب البدانيـة والرياضـية مــن قبــل إدارة العــلاج الحــر بالمديريــة وعمــل محضــر معاينــة بــالرآي الفنــي موضــح بــه اســم المسئول الطبي (طبيب بشري ).



- يتم أرسال محضر المعاينة الصادر من مديرية الشئون الصحية + صورة موافقة نقابـة المهنـةالرياضـية + شـهادة تسـجيل إدارة الطـب الرياضـي مـع منـدوب عـن النـادي الصـحي أو صـالةالجيم بتفـويض مـن المـدير الفنـي مختـوم بخـتم المنشـأة أو بتوكيـل رسـمي إلـي الإدارة المركزيـة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص.



- فـي حالـة اسـتيفاء المسـتندات بالبنـد السـابق وسـداد قيمـة مقابـل الخدمـة يـتم مـنح مسـتخرج مـنالسـجل الخــاص بالأنديــة الصــحية أو الســجل الخــاص بصــالات الجــيم مــن الإدارة المركزيــةللمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بالتوصية بإصدار الترخيص .