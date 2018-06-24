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حوادث

الإنقاذ النهري تواصل البحث عن طبيب غرق في ترعة بإيتاي البارود

الأحد 24/يونيو/2018 - 09:16 ص
قوات الإنقاذ النهرى
قوات الإنقاذ النهرى
جمالات الدمنهورى
لقى طبيب مصرعه غرقا بترعة الخندق بمركز إيتاى البارود بالبحيرة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالترعة المشار إليها أثناء عودته من العيادة الخاصة به بقرية الضهرية بدائرة المركز.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى لمحل الواقعة وجار البحث عن جثة الطبيب لانتشالها ورفع السيارة من المجرى المائى.

وكان اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة قد تلقى بلاغًا من مركز شرطة ايتاى البارود يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بترعة الخندق بطريق الضهرية /ايتاى البارود وانتقل رجال الشرطة وقوات الإنقاذ النهرى لمحل الواقعة والمعاينة والفحص تبين وقوع حادث انقلاب لسيارة ملاكى يستقلها الدكتور محمد شبل حاتم بسبب انفجار إطار العجلة الخلفية للسيارة .. أثناء عودته من العمل بعيادته الخاصة بقرية الضهرية فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

ويطالب الأهالى قوات الحماية المدنية بتعزيز قواتها ومعداتها للبحث عن الجثة وانتشالها ورفع السيارة من المجرى المائى وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
الإنقاذ النهري تواصل البحث عن طبيب غرق في ترعة بإيتاي البارود
الإنقاذ النهري تواصل البحث عن طبيب غرق في ترعة بإيتاي البارود
الإنقاذ النهري تواصل البحث عن طبيب غرق في ترعة بإيتاي البارود
الإنقاذ النهري تواصل البحث عن طبيب غرق في ترعة بإيتاي البارود
الإنقاذ النهري تواصل البحث عن طبيب غرق في ترعة بإيتاي البارود
الإنقاذ النهري تواصل البحث عن طبيب غرق في ترعة بإيتاي البارود
الإنقاذ النهري تواصل البحث عن طبيب غرق في ترعة بإيتاي البارود
الإنقاذ النهري تواصل البحث عن طبيب غرق في ترعة بإيتاي البارود
الإنقاذ النهري تواصل البحث عن طبيب غرق في ترعة بإيتاي البارود
الإنقاذ النهري تواصل البحث عن طبيب غرق في ترعة بإيتاي البارود

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