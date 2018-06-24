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أخبار العالم

مستوطنون ينصبون محطة انتظار بحي تل ارميدة بالخليل جنوب الضفة

الأحد 24/يونيو/2018 - 09:40 ص
صدى البلد
أ ش أ
نصب مستوطنون إسرائيليون ، اليوم الاحد،محطة انتظار للمسافرين في حي تل ارميدة وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، تمهيدا للاستيلاء على قطعة أرض.

وقال الحقوقي الفلسطيني عماد ابو شمسية منسق تجمع المدافعين عن حقوق الانسان، إن هذه المحطة قام باحضارها والد جندي اسرائيلي، قتل في ذات المنطقة بسلاح جندي إسرائيلي آخر.

وأضاف ابو شمسية أنه تم وضع هذه المحطة في أرض تمتلكها عائلة ابو عيشة، المهددة بالمصادرة من قبل المستوطنين، والذين يسعون منذ سنوات للاستيلاء عليها وتحويلها لبؤرة استيطانية جديدة في الحي.

وتقع هذه المحطة على الشارع الرئيسي المفضي الى مستوطنة "بيت يشاي" المقامة فوق اراضي المواطنين في حي تل ارميدة بالخليل.

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