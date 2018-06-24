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وزارة التربية الكويتية تجمد 1507 وظائف للوافدين الشهر المقبل

الأحد 24/يونيو/2018 - 09:46 ص
صدى البلد
أ ش أ
جمدت وزارة التربية الكويتية ألف و507 وظائف للوافدين، اعتبارا من بداية شهر يوليو المقبل، تمهيدا لإلغائها من ميزانية 2019 -2020، استنادا لقرار ديوان الخدمة المدنية بشأن (تكويت) الوظائف الحكومية.

وقالت (التربية) الكويتية، إنها جمدت جميع الوظائف التي تشغر على درجات الكادر العام، وعلى بنود العقود، تنفيذا لسياسة الإحلال (التكويت)، وذلك ضمن اعتمادات الباب الأول من تعويضات العاملين للسنة المالية 2018 – 2019، باستثناء الوظائف التي يوافق عليها ديوان الخدمة المدنية على شغلها؛ وذلك في أضيق الحدود وللضرورة القصوى.

وأشارت إلى في مشروع ميزانية العامة الحالي 2018 – 2019، إلى أن الوظائف المخصصة لغير الكويتيين وفق بند العقود، وعددها 1507 وظائف مجمدة منذ الأول من يوليو المقبل، تمهيدا لالغائها في ميزانية 2019 -2020، استنادا لأحكام قرار دوان الخدمة المدنية بشأن قواعد وإجراءات (تكويت) الوظائف الحكومية.

واعتمدت وزارة التربية الكويتية إجمالي الوظائف المطلوبة للسنة المالية 2018 – 2019، البالغ عددها 125 ألفا و485 وظيفة، تشمل 83 ألفا و404 وظائف للكويتيين، و42 ألفا و81 وظيفة لغير الكويتيين، في ديوان عام الوزارة والمراحل التعليمية الأربع، والمعاهد المختلفة، وخدمات التعليم العام ووظائف الخدمات الأخرى.

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