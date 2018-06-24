وزارة التربية الكويتية تجمد 1507 وظائف للوافدين الشهر المقبل

جمدت وزارة التربية الكويتية ألف و507 وظائف للوافدين، اعتبارا من بداية شهر يوليو المقبل، تمهيدا لإلغائها من ميزانية 2019 -2020، استنادا لقرار ديوان الخدمة المدنية بشأن (تكويت) الوظائف الحكومية.





وقالت (التربية) الكويتية، إنها جمدت جميع الوظائف التي تشغر على درجات الكادر العام، وعلى بنود العقود، تنفيذا لسياسة الإحلال (التكويت)، وذلك ضمن اعتمادات الباب الأول من تعويضات العاملين للسنة المالية 2018 – 2019، باستثناء الوظائف التي يوافق عليها ديوان الخدمة المدنية على شغلها؛ وذلك في أضيق الحدود وللضرورة القصوى.





وأشارت إلى في مشروع ميزانية العامة الحالي 2018 – 2019، إلى أن الوظائف المخصصة لغير الكويتيين وفق بند العقود، وعددها 1507 وظائف مجمدة منذ الأول من يوليو المقبل، تمهيدا لالغائها في ميزانية 2019 -2020، استنادا لأحكام قرار دوان الخدمة المدنية بشأن قواعد وإجراءات (تكويت) الوظائف الحكومية.



