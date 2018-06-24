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الجنائية الدولية تطلب رد ميانمار على اتهامات اغتصاب نساء بورما

الأحد 24/يونيو/2018 - 09:32 ص
الأزهر: الجنائية
الأزهر: الجنائية الدولية تطلب رد "ميانمار"
محمد شحتة
سلَّط مرصد الأزهر الضوء على ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية السبت 23 يونيو 2018 عن وجود أدلة موثقة تفيد أن نساء الروهينجا قد تعرضن لعمليات اغتصاب جماعي على أيدي قوات الجيش البورمي وأن هذه الأدلة قد تم إرسالها إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتشرع في التحقيق في هذه الممارسات الوحشية ضد هذه الفئة من البشر. 

وأفادت هذه الأدلة أن نساء الروهينجا قد تم تقييدهن على الأشجار، حيث قامت عناصر الجيش البورمي باغتصابهن لأيام، في حين اقتيد الرجال إلى مقابر جماعية حيث تم سكب البنزين عليهم ومن ثم إشعال النار فيهم. 

جدير بالذكر أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية قد عقدوا جلسة سرية لبدء مناقشاتهم حول القضية ولفحص الوثائق التي أرسلت إليهم- وهي الوثائق التي اطلعت عليها جريدة الجارديان بشكل حصري. 

ومنحت المحكمة الجنائية الدولية ميانمار مهلة تنتهي في يوم السابع والعشرين من يوليو القادم للرد على هذه الاتهامات، وهو الأمر الذي من المؤكد ألا تأخذه حكومة ميانمار على محمل الترحيب، حيث تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي عبارة لزعيمة ميانمار أونغ سان سوتشي تقول أن مثل هذه الأمور ما هي إلا "خطابات كراهية من خارج البلاد" لزيادة التوتر بين مسلمي الروهينجا والبوذيين في إقليم راخين في البلاد. 

واشتملت الوثائق المقدمة للمحكمة الجنائية الدولية على وثيقة اطلعت عليها صحيفة الجارديان والتي تحكي قصة عدد من الفتيات المسلمات اللائي اغتصبن على أيدي البوذيين المتطرفين في البلاد، منها قصة الفتاة مروة التي تبلغ من العمر 10 سنوات والتي قتل جميع أفراد عائلتها أمام عينها قبل أن يتم اقتيادها هي ومجموعة أخرى من الفتيات إلى مدرسة قريبة، حيث تناوب أفراد الجيش البورمي الاغتصاب عليهن مرارًا وتكرارًا. 

من جانبه، يأمل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن تمارس دول العالم شرقا وغربا ضغوطات على حكومة المستشارة أونغ سان سوتشي لوضع نهاية لعمليات التطهير العرقي التى تمارسها في حق الروهينجا.

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