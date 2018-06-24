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أخبار العالم

واشنطن: التئام شمل 522 طفلا من أبناء المهاجرين بذويهم

الأحد 24/يونيو/2018 - 09:44 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، التئام شمل 522 طفلا من أبناء المهاجرين الذي تم فصلهم بذويهم.

وذكرت الوزارة ـ في بيان لها أوردته قناة (الحرة) الاخبارية اليوم الأحد ـ أن الجمارك الأمريكية وقوات حرس الحدود تتوقع أن يتم استثناء عدد قليل من الأطفال لأسباب تتعلق بعد ثبوت وجود صلة بأشخاص يزعمون أنهم من أفراد أسرهم.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع الأربعاء الماضي، أمرا تنفيذيا يقضي بوقف ممارسة فصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن ذويهم خلال فترة نظر سلطات الولايات المتحدة في قضاياهم .

وكان قد تم فصل أكثر من 2300 قاصر عن أسرهم في خمسة أسابيع؛ ما أثار انتقادات واسعة داخل المجتمع الأمريكي.

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