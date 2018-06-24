بدء امتحانات الثانوية فى الديناميكا والأحياء وعلم النفس بالإسكندرية

بدأ قبل قليل، طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية، بشعبيتها الأدبي والعلمي أداء امتحانات الديناميكا لشعية علمي رياضة والأحياء لشعبة علمي علوم وعلم النفس للشعبة الأدبي.



ويمتحن ما يقرب من 40 ألفًا 789 طالبًا وطالبة بالإسكندرية، موزعين على ١٤٢ لجنة على مستوى المحافظة.



وقالت آمال عبد الظاهر، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن المديرية توفر بيئة آمنة للطلاب في الامتحانات مع تطبيق لائحة الانضباط المدرسي وقانون الغش رقم 101.



وأضافت "عبد الظاهر" أنه في حال عدم التزام الطلاب بالتعليمات وحظر الدخول بالهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، سيتم تطبيق أقصى العقوبة عليهم، مشيره إلى ما نشرته الوزارة من تعليمات لأبنائها الطلاب.