الجيش اليمني يعلن مقتل 11 من ميليشيات الحوثي بالبيضاء

أعلن الجيش اليمني مقتل 11 شخصا من ميليشيات الحوثي في جبهة الملاجم بمحافظة البيضاء خلال اليومين الماضيين.



وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية أن الجيش الوطني تمكن أيضا من أسر 11 حوثيا في مديرية نعمان التي تم إعلان تحريرها بالكامل، وانتقلت المعارك إلى مديرية الملاجم وسط تقدم ميداني مستمر لاستكمال تحرير محافظة البيضاء.



وأكدت مصادر ميدانية أن قوات الجيش تواصل تقدمها بوتيرة عالية في الملاجم من عدة محاور محرزة تقدما بمسافة 30 كم في المديرية.



يذكر أن قوات الجيش اليمني، بدعم من تحالف دعم الشرعية، تسعي لاستكمال تحرير محافظة البيضاء التي تتوسط بموقعها الاستراتيجي 8 محافظات يمنية.