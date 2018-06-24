ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الجيش اليمني يعلن مقتل 11 من ميليشيات الحوثي بالبيضاء

الأحد 24/يونيو/2018 - 09:39 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلن الجيش اليمني مقتل 11 شخصا من ميليشيات الحوثي في جبهة الملاجم بمحافظة البيضاء خلال اليومين الماضيين.

وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية أن الجيش الوطني تمكن أيضا من أسر 11 حوثيا في مديرية نعمان التي تم إعلان تحريرها بالكامل، وانتقلت المعارك إلى مديرية الملاجم وسط تقدم ميداني مستمر لاستكمال تحرير محافظة البيضاء.

وأكدت مصادر ميدانية أن قوات الجيش تواصل تقدمها بوتيرة عالية في الملاجم من عدة محاور محرزة تقدما بمسافة 30 كم في المديرية.

يذكر أن قوات الجيش اليمني، بدعم من تحالف دعم الشرعية، تسعي لاستكمال تحرير محافظة البيضاء التي تتوسط بموقعها الاستراتيجي 8 محافظات يمنية.

ترشيحاتنا

صحيفة أمريكية عن اللواء باقي زكي: فكرته حطمت خط بارليف

أحمد موسى: أردوغان أعلن نتيجة الانتخابات قبل بدايتها.. فيديو

أحمد موسى: المنتخب بيلعب بلياردو.. وفتحى عمل كارثة.. والسعيد مجاش

أحمد موسى مهاجما هشام الخلصي: يدعم الإرهاب وينفذ أجندة قطرية

وزير الأوقاف: إثارة الفوضى وجه مفضوح للخيانة لأعداء الوطن

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا

وزارة التربية الكويتية تجمد 1507 وظائف للوافدين الشهر المقبل

التعليم: جار تتبع صور الامتحانات المنشورة على صفحات الغش لضبط مصوريها

طقوس مولد المسلمي تثير جدلًا.. المشاركون يواجهون تهمة ازدراء الأديان.. والأوقاف تحيل عامل المسجد للتحقيق.. وخالد الجندي: فضيحة اخترعوا فيها صلاة جديدة.. والأطرش: عبث لا يليق

وجبة كبسة تتسبب في حادثة تسمم جماعي بالسعودية

الإنقاذ النهري تواصل البحث عن طبيب غرق في ترعة بإيتاي البارود

الحسينى: 3 جهات مستفيدة من محاولة اغتيال رئيس وزراء إثيوبيا.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 ميداليات حصيلة مصر في اليوم الأول لدورة ألعاب البحر المتوسط

السويد يحقق رقما سلبيا عقب الهزيمة من ألمانيا

شوبير: مش عايزين ألمانيا تخرج من كأس العالم

الأقراط الكبيرة تعود بقوة في موضة صيف 2018.. صور

طريقة استخدام الكونسيلر لإخفاء عيوب البشرة.. صور

فيديو

رشا مجدي: لابد من تسليط الضوء على النماذج المصرية الناجحة.. فيديو
فيديو جراف .. أسعار الذهب في مصر اليوم
أحمد موسى: المنتخب بيلعب بلياردو.. وفتحى عمل كارثة.. والسعيد مجاش
أحمد موسى: أردوغان بدأ التزوير منذ يومين.. وإنجه سيطرد الإخوان
نقيب الممثلين: فيفى عبده لم تغادر الفندق إلا لمشاهدة المباراة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟