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الطقس في أسبوع.. مستقر في 3 أيام.. والأربعاء بداية موجة حارة

الأحد 24/يونيو/2018 - 10:01 ص
الأرصاد الجوية -
الأرصاد الجوية - صورة أرشيفية
مــحــمــــد مـــجـــــدي
قالت الدكتور إيمان شاكر، خبيرة الأرصاد الجوية، أن ملامح طقس هذا الأسبوع هي استمرار استقرار الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، مع بداية موجة حارة يوم الأربعاء المقبل على كافة أنحاء البلاد.

وأضافت «شاكر» في تصريح لـ«صدى البلد» أن درجات الحرارة تكون خلال هذا الأسبوع في معدلها الطبيعي في مثل هذا التوقيت خلال العام، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة.

وأوضحت أن الرؤية تقل خلال الساعات الولى من الصباح بسبب الشبورة المائية القليلة خصوصا على الطرق الزراعية، كما أن الرياح معتدلة، وحالة البحر الأبيض المتوسط هادئة ومهيأ لأعمال الصيد والملاحة، فيما تكون حالة البحر الأحمر مضطربة بارتفاع أمواج يصل إلى 3 أمتار.

وأكدت أن الأربعاء المقبل سيشهد بداية موجة حارة جديدة بارتفاع في درجات الحرارة بمعدل درجتين أو 4 درجات عن المعدل الطبيعي في هذا التوقيت من العام.

ووجهت خبيرة الأرصاد الجوية نصائحها للمواطنين للتعامل مع هذا الطقس بضرورة الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة خصوصا في فترة الظهيرة، مع تناول السوائل باستمرار وارتداء ملابس قطنية فاتحة.

وبخصوص قائدي المركبات نوهت «شاكر» إلى ضرورة عدم ملئ خزانات الوقود كاملة نظرا لارتفاع درجات الحرارة، مع ضرورة الاطمئنان على دورات تبريد السيارات بصورة دائمة وعلى فترات متقاربة.

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