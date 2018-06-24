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بنات البلد

الحجاب لا يمنع إناقتها.. 10 إطلالات لحنان ترك.. صور

الأحد 24/يونيو/2018 - 10:04 ص
صدى البلد
رنا عصمت
حافظت النجمة حنان ترك على أناقتها بعد ارتداء الحجاب، فأوجدت لنفسها خطًا مميزًا، اعتمدت فيه على الملابس الفضفاضة والألوان المفعمة بالحياة، إلى جانب الاكسسوارات التي أولتها اهتمامًا خاصًّا وجعلت منها مكمّلًا لإطلالتها.

وتتألق "ترك" في إطلالاتها دائمًا بالاناقة والشياكة وأكدت من خلال إطلالتها أن الحجاب لا ينقصه شيء سوى تناسق الألوان واختيار الملابس التي تليق بك وتناسب جسمك.

وتظهر "ترك" في أغلب إطلالتها بـ"طرحة مطرزة مع غطاء قطني مزركش، ومكياج خفيف وناعم".

الحجاب لا يمنع إناقتها.. 10 إطلالات لحنان ترك.. صور
الحجاب لا يمنع إناقتها.. 10 إطلالات لحنان ترك.. صور
الحجاب لا يمنع إناقتها.. 10 إطلالات لحنان ترك.. صور
الحجاب لا يمنع إناقتها.. 10 إطلالات لحنان ترك.. صور
الحجاب لا يمنع إناقتها.. 10 إطلالات لحنان ترك.. صور
الحجاب لا يمنع إناقتها.. 10 إطلالات لحنان ترك.. صور

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