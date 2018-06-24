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فن

بيرين سات تدعو الأتراك للتصويت في الانتخابات الرئاسية

الأحد 24/يونيو/2018 - 09:30 ص
قسم الفن
دعت الفنانة التركية بيرين سات متابعيها ومحبيها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، للتصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها اليوم، الأحد.


ونشرت النجمة المعروفة في العالم العربي باسم "فاطمة" أو "سمر" صورة جديدة لها، وعلقت عليها "انتخبوا من أجل مستقبل مشرق للأطفال".

وقد بدأ الناخبون الأتراك عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد اليوم.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" بالعربية اليوم، أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام نحو 56 مليون ناخب تركي في عموم البلاد للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية وبرلمانية تمثل أكبر تحد للرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية منذ وصوله للسلطة قبل أكثر من 10 أعوام ونصف العام.

ويتنافس في سباق الرئاسة 6 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي أردوغان عن حزب العدالة والتنمية، ومحرم إنجيه عن حزب الشعب الجمهوري المعارض.

وتكتسب هذه الانتخابات أهميتها لكون النظام الرئاسي سيجري تطبيقه بعد تعديل النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي جمهوري في استفتاء أجرى في أبريل 2017.

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