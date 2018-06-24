صفحات الغش تنشر صورًا من امتحانات أحياء وديناميكا وعلم نفس الثانوية

تشهد الآن صفحات الغش على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تداولًا لصور بعض أجزاء من بوكليت امتحانات علم النفس والأحياء والديناميكا التي يؤديها طلاب الثانوية العامة داخل اللجان منذ التاسعة صباحًا.



وبمجرد نشر بعض الأسئلة، بدأت الصفحات تشهد عمليات تداول لإجابات هذه الاسئلة لإتمام عملية الغش الإلكتروني عبر الموبايل.



ومن جانبه يقوم فريق مكافحة الغش الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم بتتبع الصور المتداولة لتحديد مكان وهوية مصورها، استعدادًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده بلا تهاون.

