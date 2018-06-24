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أخبار البلد

التعليم: جار تتبع صور الامتحانات المنشورة على صفحات الغش لضبط مصوريها

الأحد 24/يونيو/2018 - 09:37 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني الموجود بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، يقوم حاليًا بتتبع الصور المتداولة من امتحانات الاحياء والديناميكا علم النفس التي يؤديها طلاب الثانوية العامة الان داخل اللجان ، والتي تم نشرها عبر صفحات الغش على فيس بوك بعد توزيع الامتحان داخل اللجان بنصف ساعة.

وقال حجازي : سيتم تحديد مكان وهوية مصوري الامتحانات و ناشريها على صفحات الغش ، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بلا تهاون.

جدير بالذكر أنه يؤدي اليوم طلاب شعبة علمي علوم، الامتحان في مادة الأحياء، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحان بهذه المادة (249.608) طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

ويؤدي طلاب علمي رياضة اليوم الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون هذا الامتحان (108.838) طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

أما طلاب الشعبة الأدبية، فمن المقرر أن يؤدوا اليوم امتحان مادة علم النفس والاجتماع، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحان هذه المادة (245.386) طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

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