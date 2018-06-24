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عفريت الثانوية العامة تنشر إجابات الأحياء والديناميكا وعلم النفس

الأحد 24/يونيو/2018 - 09:47 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياســـمين بدوي
تشهد الآن صفحة عفريت الثانوية العامة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تداولًا لإجابات امتحانات الأحياء وعلم النفس والديناميكا التي يؤديها طلاب الثانوية العامة الآن داخل اللجان.

ومن جانبه، أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني الموجود بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، يقوم حاليًا بتتبع الصور المتداولة من اسئلة وإجابات الاحياء والديناميكا علم النفس التي يمتحنها طلاب الثانوية العامة الآن داخل اللجان، والتي تم نشرها عبر صفحات الغش على فيس بوك بعد توزيع الامتحان داخل اللجان بنصف ساعة.

وقال حجازي: سيتم تحديد مكان وهوية مصوري الامتحانات وناشريها على صفحات الغش، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بلا تهاون.

جدير بالذكر أنه يؤدي اليوم طلاب شعبة علمي علوم، الامتحان في مادة الأحياء، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحان بهذه المادة (249.608) طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

ويؤدي طلاب علمي رياضة اليوم الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون هذا الامتحان (108.838) طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

أما طلاب الشعبة الأدبية، فمن المقرر أن يؤدوا اليوم امتحان مادة علم النفس والاجتماع، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحان هذه المادة (245.386) طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

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