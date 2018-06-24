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كأس العالم

نجم المكسيك يرد على اهتمام ريال مدريد وبرشلونة

الأحد 24/يونيو/2018 - 09:48 ص
صدى البلد
محمد سمير
أعرب المكسيكي هيرفينج لوزانو، لاعب فريق أيندهوفن الهولندي، عن سعادته باهتمام فريقي ريال مدريد وبرشلونة بخدماته، بعد الأداء الرائع له رفقة منتخب بلاده في المونديال.

وقال لوزانو في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "أنا سعيد للغاية بسبب اهتمام الأندية الكبيرة بالتعاقد معي".

وعن أي الفريقين يفضل الانتقال إليه رد ضاحكًا: "الاثنين، هذا أمر منطقي أنا لا أريد إغلاق الأبواب قبل أن تفتح".

وأضاف "الآن أركز بشكل كبير في بطولة كأس العالم، وأنا مستمتع كثيرًا بذلك".

وأصبح لوزانو البالغ من العمر 22 عامًا، محط أنظار الأندية الكبرى، بعد المستوى الذي ظهر به خلال المونديال.

وسجل اللاعب المكسيكي هدف الفوز لمنتخب بلاده أمام نظيره الألماني، خلال دور المجموعات لبطولة كأس العالم.

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