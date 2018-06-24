حجازي يعقد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن أبرز ما تم رصده بلجان الثانوية اليوم

يعقد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر اليوم، الأحد، للإعلان عن أبرز الأحداث التي تم رصدها بلجان امتحانات الثانوية العامة اليوم.



جدير بالذكر أنه يؤدي اليوم طلاب شعبة علمي علوم، الامتحان في مادة الأحياء، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحان بهذه المادة (249.608) طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.



ويؤدي طلاب علمي رياضة اليوم الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون هذا الامتحان (108.838) طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.



أما طلاب الشعبة الأدبية، فمن المقرر أن يؤدوا اليوم امتحان مادة علم النفس والاجتماع، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحان هذه المادة (245.386) طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.