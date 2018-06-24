صحيفة تبرز دعوة السعودية بتوحيد الخطاب الإعلامي لفضح الحوثيين

أكدت صحيفة "الرياض" السعودية، في افتتاحيتها اليوم الأحد، أهمية دعوة المملكة المستمرة لضرورة توحيد الخطاب الإعلامي العربي والتركيز على فضح جرائم الميليشيات الحوثية بحق أبناء الشعب اليمني وممارساتها غير الإنسانية، وهي في مجملها رسائل صادقة لا تتطلب إلا جهودًا موحدة تخاطب العالم بلغته.



وتحت عنوان (الحقيقة في مواجهة الأكاذيب).. قالت الصحيفة " إن المملكة تعمل على استكمال مسيرة النجاح في الوقت الذي يشهد تقدمًا كبيرًا للقوات الشرعية بقوات التحالف العربي لتخليص البلاد تمامًا من المشروع الانقلابي الحوثي الإيراني، كاستضافة المملكة لاجتماع وزراء إعلام الدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن لتكثيف الجهود للتصدي للإعلام المعادي الذي يعمل على نشر الأكاذيب وبث الخزعبلات لكسب الوقت وتحويل مسار خسائره الميدانية إلى كسب إعلامي خاصة على الصعيد الدولي".



وأكدت الرياض ، أهمية نقل الحقيقة وجعلها خط الدفاع الأول ضد ما تمارسه وسائل الإعلام المعادية للعرب من حملات الكذب والتضليل، إضافة إلى ما تمارسه بعض المؤسسات الإعلامية الدولية والإقليمية من ممارسات غير مهنية عبر نقلها مواضيع مضللة على الصعيدين السياسي والإنساني في اليمن دون التثبت من مصادرها وعملها على تلفيق التهم ضد دول التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.



وأضافت الصحيفة في ختام افتتاحيتها أن الحالة الفريدة التي حقق العرب فيها نجاحًا، هي ما نعيشه حاليًا من نجاح في إدارة هذا الملف المهم وما تبذله المؤسسات الإعلامية من جهود لنصرة قضايا العرب والمسلمين، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية حيث حققت تميزًا في إدارة معركة الإعلام ضد قرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، وكذلك الملف الساخن في اليمن حيث ساهمت في إيضاح الحقائق.

