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محافظات

محافظ القليوبية يبحث إنشاء ممشى على النيل ببنها

الأحد 24/يونيو/2018 - 11:41 ص
اجتماع محافظ القليوبية
اجتماع محافظ القليوبية
إبراهيم الهوارى
عقد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية اليوم، اجتماعا لمناقشة الإجراءات التنفيذية لإنشاء ممشى على النيل بمدينة بنها، وذلك بحضور ممثلين عن جهاز القاهرة الفاطمية المسند إليها تنفيذ المشروع.

وقال المحافظ إن الاجتماع تناول مناقشة سرعة تجهيز الرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع بالكامل وعمل مقايسة بالتكاليف المطلوبة للمشروع وسرعة التنسيق لعمل محضر لتسليم الموقع للشركة المنفذة والتنسيق أيضا لعقد اجتماع بالموقع لوضع التصورات النهائية للمشروع قبل البدء في تنفيذه.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بعمل مزاد علني لتسليم المشروع لأحد شركات الأمن والنظافة لإدارته بالكامل وتكليف رئيس مدينة بنها ومدير مركز الشبكات الأرضية بالإشراف على المشروع من إنشاءه وحتى تسليمه.

كما وجه محافظ القليوبية بضرورة أن يراعي في تصميمات الممشي الجانب الجمالي واستخدام أنظمة الإنارة والتشجير والرصف الحديثة ليكون متنفسا حضاريا يليق بأبناء المحافظة.

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