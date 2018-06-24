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عرفات:تعاون مع هيئة قناة السويس لتصنيع وحدات نهرية .. فيديو

الأحد 24/يونيو/2018 - 11:26 ص
وزير النقل هشام عرفات
وزير النقل هشام عرفات
إسلام الطوانسي
أعلن وزير النقل هشام عرفات، عن توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة النقل وهيئة قناة السويس، والذي يتمثل في التكريك لتهيئة البنية الأساسية للمجرى الملاحي لنهر النيل، لتفادى شحطات المراكب.

وقال عرفات، في كلمته بمؤتمر صحفي للإعلان عن بروتوكول التعاون، إن عملية التكريك بدأت عملية بالتعاون مع وزارة الري في الجزء من الأقصر لأسوان، وسيتم تكريك الجزء من أسيوط حتى القناطر الخيرية بالتعاون مع هيئة قناة السويس.

وأوضح عرفات، إنه يتم الاستعانة بخبرة قناة السويس لتصنيع الشمندورات وكافة أبراج تأمين حركة الملاحة، كما سيتم تصنيع بعض الوحدات النهرية بالتعاون مع الشركات المتخصصة في هيئة قناة السويس، للاستعانة بها في هيئة النقل النهرب في الرقابة على التشغيل لتقوم هيئة النقل النهري بدورها.

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