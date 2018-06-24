ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلمانى: سياسات أمريكا تكشف انحياز صارخ لإسرائيل

الأحد 24/يونيو/2018 - 11:15 ص
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
أمينة الدسوقى
أكد النائب أحمد عبده الجزار، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن إعلان الولايات المتحدة انسحابها رسميا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب ما وصفته بأنه "انحياز ضد إسرائيل" يكشف متاجرة الدولة الكبرى بالمنظمات الدولية وانحيازها الواضح والصريح لإسرائيل.

وأوضح "الجزار" في بيان له أن سياسات الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة، تكشف انحياز صارخ لإسرائيل.. بداية من الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال مرورًا بانسحاب باستخدام الفيتو ضد أي قرار يدين قتل إسرائيل للفلسطينيين، مؤكدًا أن اتخاذ هذا الموقف يصعب من جعل الولايات المتحدة وسيط لحل الأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأشار "نائب البساتين"، إلى أن المنظمات العالمية لحقوق الإنسان تخضع لإرادة الدول الكبرى واتجاهاتهم السياسية ولا تتمتع بأي استقلال حقيقي، مؤكدًا أن العديد من المنظمات المشبوهة والممولة من دولة قطر تهاجم مصر وتغض الطرف عن ما تنتهكه قطر ضد العمالة الموجودة لديهم.

وجاء قرار الولايات المتحدة على خلفية اتهام إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمجلس حقوق الإنسان بأنه ينتهج "الانحياز المعادي لإسرائيل وشن حملة ممنهجة ضدها". كما تعرض المجلس، الذي تأسس في جنيف عام 2006 ويضم 47 دولة عضوا، لانتقادات بسبب السماح لدول مشكوك في حسن تعاملها مع ملف حقوق الإنسان بالانضمام إليه.

ترشيحاتنا

تعرف على موعد مباريات كأس العالم اليوم والقنوات الناقلة لها

الجنائية الدولية تطلب رد ميانمار على اتهامات اغتصاب نساء بورما

عرفات:تعاون مع هيئة قناة السويس لتصنيع وحدات نهرية .. فيديو

أسباب تجعلك حريصا على تناول الحمص يوميا.. يقلل الالتهابات ويزيد الطاقة ويقوي العظام

ابنة الوليد بن طلال تقود سيارة مع والدها في السعودية.. فيديو

الشرطة الإثيوبية تعتقل محليين استبدلوا علم الدولة بالقديم

المستشار حنفي علي جبالي رئيسا للدستورية العليا

كأس العالم 2018 .. صدام عنيف بين كولومبيا وبولندا

انطلاق مؤتمر الاتحاد العربي للتحكيم فى المنازعات بحضور أبو العينين .. صور

توافد الناخبون الأتراك على المشاركة في الانتخابات التركية

فيديوجراف..هيئة الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحري والعظمى بالقاهرة تسجل 35

الطقس في أسبوع.. مستقر في 3 أيام.. والأربعاء بداية موجة حارة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق مؤتمر الاتحاد العربي للتحكيم فى المنازعات بحضور أبو العينين .. صور

شاهد.. دخول طلاب الثانوية العامة لجان الامتحانات.. فيديو وصور

عودة ألمانيا ووحوش يوفنتوس الأبرز في صحف إيطاليا.. صور

9 ميداليات حصيلة مصر في اليوم الأول لدورة ألعاب البحر المتوسط

السويد يحقق رقما سلبيا عقب الهزيمة من ألمانيا

فيديو

وزير النقل: نقلة نوعية في منظومة النقل النهري الفترة المقبلة.. فيديو و صور
عرفات:تعاون مع هيئة قناة السويس لتصنيع وحدات نهرية .. فيديو
بروتوكول تعاون لإنشاء معديات وتكريك مجرى النيل.. فيديو
شاهد.. توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة النقل وهيئة قناة السويس
توافد الناخبون الأتراك على المشاركة في الانتخابات التركية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟