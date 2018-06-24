تحذيرات من غزو الدود العملاق للأراضي الفرنسية والإضرار بالبيئة

حذر جان لو جوستين، عالم الحشرات الفرنسي في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في فرنسا من غزو نوع من الدود العملاق يعرف باسم الدود العملاق الأراضي الفرنسية، حيث ينتقل عبر نباتات الزينة التي يتم استيرادها من جنوب شرق آسيا واليابان، مما يضر بالبيئة ويصل طول الدود إلى 40 سنتيمترا.



وأوضح العالم الفرنسي أن هذا النوع من الدود يعد واحدا من خمسة أنواع للدود العملاق، وله ألوان مختلفة منها الأصفر والأزرق والبني، ويهاجم هذا النوع من الدود الحشرات ذات الجسم الرخو مثل دود الأرض والحلزون.



وأضاف أن هذا النوع من الديدان لديه 10 عيون، ويفرز مادة سامة تؤدى إلى شلل فريسته، لكنه لا يؤثر على الإنسان، حيث يفضل العيش في الأماكن الباردة والجافة .



جدير الجدير بالذكر أن تحليل الحمض النووي لهذا النوع من الدود أكد أن أغلبيته ينحدر من مجموعة واحدة عابرة للقارات .

