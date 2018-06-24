سي إن إن: قيادة السعودية للسيارة لحظة تاريخية لكن معركتها لم تنته بعد

سلطت تقارير عالمية صادرة، اليوم الاحد، الضوء على دخول قرار السماح للنساء السعوديات بقيادة السيارات في شوارع المملكة، حيذ التنفيذ، ووصفته بأنه حدث تاريخي وانتصار للمراة السعودية.



ووفقا لشبكة «سي إن إن» الاخبارية الامريكية، في تقرير نشرته اليوم، قالت: إنها المرة الاولى في التاريخ التي تكون فيها المرأة السعودية قادرة على القيادة، رغم المناخ المتحفظ الذي يسود القرارات الخاصة بالنساء في المملكة.



واضافت ان الخطوة التاريخية هي تتويج لسنوات من النداءات من داخل وخارج مجتمع الخليج بمنح المرأة مساحة أرحب.



وتابعت: على الرغم من الترحيب بالتطور على مستوى حقوق المراة في الخليج وتحديدا في المملكة، إلا أن الناشطين يقولون إن المعركة من أجل حقوق المرأة لم تنته بعد.



وياتي الحق الذي نالته المرأة السعودية جزء من سياسة التحرك نحو الانفتاح الذي تتبناه المملكة مؤخرا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي و هو ما يعرف برؤية المملكة 2030 والتي اقرها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان



واستطردت «سي ان ان» إن قرار رفع حظر قيادة المرأة السعودية يسمح للعديد من النساء الاخريات باللحاق بركب سوق العمل وهو الهدف الرئيسي الذي يتبناه ولي العهد، بعد أن كانت المراة السعودية العاملة تضطر الى استئجار سائقين ذكور وهو ما كان يلتهم راتبها



وصدر المرسوم ملكي بذلك في سبتمبر الماضي، وأعلن فيه انتهاء الحظر في يونيو 2018.



ومنذ ذلك الحين ، كانت المملكة تستعد لنفسها من أجل تحول تاريخي سيجعلها مثل غيرها على مستوى العالم.