ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

حيل صادمة لنسف دهون الكرش بأقل مجهود

الأحد 24/يونيو/2018 - 11:42 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
حيل سريعة تساعدك على التخلص من دهون الخصر بسرعة مذهلة وبدون مجهود لا تترددى فى الإلتزام بها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

1- استبدلي السيارة بالمشي لفقدان الوزن وتنشيط الدورة الدموية

2- واظبى على ممارسة التمارين القلبية لتشغيل وتقوية عضلات القلب وفقدان الدهون.

3- تناولي الكثير من الألياف فهي تنظم حركة الأمعاء وتحمي من مشاكل الهضم وتشعرك بالشبع.

4- مارسى تمرين شفط البطن أثناء الجلوس أو أثناء القيام بأعمال المنزل أو في العمل.

6- خففي من الملح فهو يسبب احتباس المياه وبالتالي اكتساب الوزن

7- مارسي أنشطة مائية فهي مسلية وفعالة لتلطيف عضلات الجسم وحرق دهون البطن.

ترشيحاتنا

وزير النقل: نقلة نوعية في منظومة النقل النهري الفترة المقبلة.. فيديو و صور

فنانون يؤدون مناسك الحج والعمرة مع أزواجهم.. حسام حبيب وشيرين الأحدث.. وأحمد سعد وسمية الخشاب يلتقطان الصور أمام قبر الرسول

وزارة التربية الكويتية تجمد 1507 وظائف للوافدين الشهر المقبل

عائشة بن أحمد: الاستعداد الجيد وراء نجاح دوري في "نسر الصعيد"

مقتل وإصابة 5 أشخاص في اشتباكات بين الشرطة ولصوص مسلحين بكابول

10 أعراض تنذر بالسرطان عليك عدم تجاهلها

قوات سوريا الديمقراطية تعلن حالة الطوارئ وحظر التجوال بالرقة

أحمد موسى: أردوغان بدأ التزوير منذ يومين.. وإنجه سيطرد الإخوان

الإمارات وجزر القمر تبحثان تعزيز التعاون الثنائي

عفريت الثانوية العامة تنشر إجابات الأحياء والديناميكا وعلم النفس

أحمد موسى: الشعب التركي يريد سجن أردوغان والتخلص منه.. فيديو

فنانون أوصوا بعدم إقامة عزاء لهم.. آمال فريد الأحدث.. ناهد شريف الأقدم.. ونشوى مصطفى تبلغ وصيتها قبل الموت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق مؤتمر الاتحاد العربي للتحكيم فى المنازعات بحضور أبو العينين .. صور

شاهد.. دخول طلاب الثانوية العامة لجان الامتحانات.. فيديو وصور

عودة ألمانيا ووحوش يوفنتوس الأبرز في صحف إيطاليا.. صور

9 ميداليات حصيلة مصر في اليوم الأول لدورة ألعاب البحر المتوسط

السويد يحقق رقما سلبيا عقب الهزيمة من ألمانيا

فيديو

وزير النقل: نقلة نوعية في منظومة النقل النهري الفترة المقبلة.. فيديو و صور
عرفات:تعاون مع هيئة قناة السويس لتصنيع وحدات نهرية .. فيديو
بروتوكول تعاون لإنشاء معديات وتكريك مجرى النيل.. فيديو
شاهد.. توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة النقل وهيئة قناة السويس
توافد الناخبون الأتراك على المشاركة في الانتخابات التركية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟