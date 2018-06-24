حيل صادمة لنسف دهون الكرش بأقل مجهود
الأحد 24/يونيو/2018 - 11:42 ص
حيل سريعة تساعدك على التخلص من دهون الخصر بسرعة مذهلة وبدون مجهود لا تترددى فى الإلتزام بها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى
1- استبدلي السيارة بالمشي لفقدان الوزن وتنشيط الدورة الدموية
2- واظبى على ممارسة التمارين القلبية لتشغيل وتقوية عضلات القلب وفقدان الدهون.
3- تناولي الكثير من الألياف فهي تنظم حركة الأمعاء وتحمي من مشاكل الهضم وتشعرك بالشبع.
4- مارسى تمرين شفط البطن أثناء الجلوس أو أثناء القيام بأعمال المنزل أو في العمل.
6- خففي من الملح فهو يسبب احتباس المياه وبالتالي اكتساب الوزن
7- مارسي أنشطة مائية فهي مسلية وفعالة لتلطيف عضلات الجسم وحرق دهون البطن.