حيل صادمة لنسف دهون الكرش بأقل مجهود

حيل سريعة تساعدك على التخلص من دهون الخصر بسرعة مذهلة وبدون مجهود لا تترددى فى الإلتزام بها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى



1- استبدلي السيارة بالمشي لفقدان الوزن وتنشيط الدورة الدموية



2- واظبى على ممارسة التمارين القلبية لتشغيل وتقوية عضلات القلب وفقدان الدهون.



3- تناولي الكثير من الألياف فهي تنظم حركة الأمعاء وتحمي من مشاكل الهضم وتشعرك بالشبع.



4- مارسى تمرين شفط البطن أثناء الجلوس أو أثناء القيام بأعمال المنزل أو في العمل.



6- خففي من الملح فهو يسبب احتباس المياه وبالتالي اكتساب الوزن



7- مارسي أنشطة مائية فهي مسلية وفعالة لتلطيف عضلات الجسم وحرق دهون البطن.