كأس العالم 2018 .. صدام عنيف بين كولومبيا وبولندا

يلتقي المنتخب البولندى مع نظيره كولومبيا فى الثامنة مساء اليوم علي ملعب كازان فى مباراة لا تقبل القسمة على أثنين بين المنتخبين والتى من المتوقع أن تكون واحدة من أقوى المباريات على الإطلاق فى ظل الموقف الصعب الذى يمر به المنتخبان بالمجموعة وتأزم موقفهما فى التأهل إلى الدور المقبل.



ورفع المنتخب البولندى بقيادة مدربه أدم ناوالكا شعار لا بديل عن الفوز من أجل الحفاظ على آمال التأهل إلى الدور المقبل بعد السقوط المدوي أمام الترانجا فى الجولة الأولى، وشهدت الأيام الماضية تركيزا كبيرا داخل المعسكر البولندى من أجل تصحيح المسار وتأكيد الجميع على بذل أقصى جهد ممكن من أجل استعادة الهيبة المفقودة بعد الخسارة فى الجولة الأولى، وكان الإعلام البولندى شن هجوما عنيفا على منتخب بلاده بعد الأداء المحبط للآمال الذى أدى به أمام المنتخب السنغالى.



وفى المقابل أعلن الأرجنتينى بيكرمان مدرب كولومبيا جاهزية فريقه الكاملة لمواجهة اليوم، مؤكدا أن المباراة لا تقبل أى نتيجة بالنسبة له سوى الفوز من أجل الحفاظ على فرص التأهل إلى الدور المقبل.