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أخبار البلد

انطلاق مؤتمر الاتحاد العربي للتحكيم فى المنازعات بحضور أبو العينين .. صور

الأحد 24/يونيو/2018 - 11:25 ص
صدى البلد
نهلة الشربينى - سلمى عبد الناصر -كريم ناصر
ينطلق بعد قليل المؤتمر الأول للاتحاد العربي للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية والاستثمار والذي يعقد بحضور عدد من كبار رجال القانون والقضاء فى الوطن العربى، حيث يتم خلال المؤتمر اختيار مجلس إدارة جديد للاتحاد.

ويأتي على رأس الحضور، رجل الأعمال محمد أبو العنيين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي والرئيس الشرفي للبرلمان الاورومتوسطي، والمستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل ممثلاً عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وسامح عاشور، نقيب المحامين، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

وكان قد دشُن الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، الشهر الماضي، برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، ويشمل الاتحاد محكمة اقتصادية، بالإضافة إلى غرفة وساطة توائم الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، ومراكز تدريب وتثقيف لتنمية وتطوير المحكمين العرب، وأكاديمية علمية تمنح الدبلومة والماجستير والدكتوراه في التحكيم.
انطلاق مؤتمر الاتحاد العربي للتحكيم فى المنازعات بحضور أبو العينين .. صور
انطلاق مؤتمر الاتحاد العربي للتحكيم فى المنازعات بحضور أبو العينين .. صور
انطلاق مؤتمر الاتحاد العربي للتحكيم فى المنازعات بحضور أبو العينين .. صور
انطلاق مؤتمر الاتحاد العربي للتحكيم فى المنازعات بحضور أبو العينين .. صور
انطلاق مؤتمر الاتحاد العربي للتحكيم فى المنازعات بحضور أبو العينين .. صور
انطلاق مؤتمر الاتحاد العربي للتحكيم فى المنازعات بحضور أبو العينين .. صور
انطلاق مؤتمر الاتحاد العربي للتحكيم فى المنازعات بحضور أبو العينين .. صور
انطلاق مؤتمر الاتحاد العربي للتحكيم فى المنازعات بحضور أبو العينين .. صور
انطلاق مؤتمر الاتحاد العربي للتحكيم فى المنازعات بحضور أبو العينين .. صور
انطلاق مؤتمر الاتحاد العربي للتحكيم فى المنازعات بحضور أبو العينين .. صور
انطلاق مؤتمر الاتحاد العربي للتحكيم فى المنازعات بحضور أبو العينين .. صور
انطلاق مؤتمر الاتحاد العربي للتحكيم فى المنازعات بحضور أبو العينين .. صور
انطلاق مؤتمر الاتحاد العربي للتحكيم فى المنازعات بحضور أبو العينين .. صور
انطلاق مؤتمر الاتحاد العربي للتحكيم فى المنازعات بحضور أبو العينين .. صور
انطلاق مؤتمر الاتحاد العربي للتحكيم فى المنازعات بحضور أبو العينين .. صور
انطلاق مؤتمر الاتحاد العربي للتحكيم فى المنازعات بحضور أبو العينين .. صور
انطلاق مؤتمر الاتحاد العربي للتحكيم فى المنازعات بحضور أبو العينين .. صور
انطلاق مؤتمر الاتحاد العربي للتحكيم فى المنازعات بحضور أبو العينين .. صور
انطلاق مؤتمر الاتحاد العربي للتحكيم فى المنازعات بحضور أبو العينين .. صور
انطلاق مؤتمر الاتحاد العربي للتحكيم فى المنازعات بحضور أبو العينين .. صور
انطلاق مؤتمر الاتحاد العربي للتحكيم فى المنازعات بحضور أبو العينين .. صور
انطلاق مؤتمر الاتحاد العربي للتحكيم فى المنازعات بحضور أبو العينين .. صور
انطلاق مؤتمر الاتحاد العربي للتحكيم فى المنازعات بحضور أبو العينين .. صور
انطلاق مؤتمر الاتحاد العربي للتحكيم فى المنازعات بحضور أبو العينين .. صور
انطلاق مؤتمر الاتحاد العربي للتحكيم فى المنازعات بحضور أبو العينين .. صور
انطلاق مؤتمر الاتحاد العربي للتحكيم فى المنازعات بحضور أبو العينين .. صور
انطلاق مؤتمر الاتحاد العربي للتحكيم فى المنازعات بحضور أبو العينين .. صور

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