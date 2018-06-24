التحريات تحدد هوية الجاني في مقتل حفيدتي المرسي ابو العباس ووالدتهما ببولاق الدكرور

كشف مصدر أمني، ان فريق البحث في مقتل سيدة وطفلتيها حفيدتي الفنان الراحل المرسي أبو العباس بمنطقة بولاق الدكرور نجح في تحديد الجاني وتجري قيادات أمن الجيزة وضباط قسم بولاق الدكرور مناقشته حول الدافع وراء قتله المجني عليهن وكيفية ارتكابه الجريمة.



وأضافت المصادر أن خطة البحث طوال الأيام الخمسة الماضية ومناقشات الجيران بالإضافة إلي خيوط وأدلة قوية أرشدت عن الجاني.



وكانت أجهزة الأمن بالجيزة، قد عثرت على جثة ربة منزل وابنتيها مقتولين خنقا يوم الثلاثاء الماضي وأجرت النيابة معاينة تصويرية لمسرح الجريمة وأسفرت المعاينة التي أجراها محمد عمر، وكيل أول نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، عن أن الجريمة وقعت داخل شقة بعقار ببولاق الدكرور، وتبين سلامة منافذ ومداخل الشقة وعدم وجود آثار كسر أو عنف بباب الشقة، فضلًا عن وجود بعثرة بمحتويات الشقة.



وكشفت المعاينة، أن جثة الأم لسيدة، 38 سنة، تدعى "هبة"، وعثر عليها بين السرير والدولاب، ومصابة بكدمة بالعين، وآثار خنق حول رقبتها، وعثر بجوار الجثة على "إيشارب" رجحت المعاينة خنقها به، فضلًا عن إصاباتها بـ"خدوش" بالصدر ما يضع احتمالية مقاومتها الجاني.



وعثر على الطفلتين القتيلتين كل منهما على سرير؛ حيث تبين كتم أنفاس الطفلة الكبرى "جنة الله" 12 سنة، بـ "مخدة" بينما تعرضت الطفلة الصغيرة "حبيبة" 10 سنوات للخنق بـ "سلك تليفون".