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ثقافة

دورة تدريبية بمكتبة الإسكندرية عن كشف الآثار القبطية

الأحد 24/يونيو/2018 - 11:13 ص
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
أحمد عبد العزيز
ينظم مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع إدارة التدريب والنشر العلمي للمنافذ الأثرية بوزارة الآثار دورة تدريبية عن "كشف تزوير الآثار القبطية" تحت رعاية الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في الفترة من 26 إلى 28 يونيه 2018 بقاعة مركز الحضارة والإبداع بمتحف الطفل بمصر الجديدة.

يحاضر في الدورة الدكتورة شذى جمال إسماعيل، أستاذ الآثار والفنون القبطية بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، بمحاضرة تحمل عنوان "فنون الأيقونات القبطية والرسوم الجدارية"، والدكتور لؤي محمود سعيد؛ مدير مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية وأستاذ الآثار البيزنطية بكلية السياحة والفنادق بجامعة السادات في محاضرة عن "كشف تزوير الآثار القبطية".

كما يحاضر الدكتور عزت صليب حبيب؛ مدير عام ترميم الآثار القبطية المنقولة بقطاع المشروعات بوزارة الآثار عن "تقنيات صناعة الآثار القبطية"، والدكتور أحمد خلف؛ أستاذ الاثار والفنون القبطية بجامعة أسيوط عن "الملامح الفنية للآثار المعدنية والخشبية والمنسوجات عند الأقباط".

ويتحدث الدكتور أحمد مصطفى عبد العزيز؛ دكتوراه في اللغة القبطية بتفتيش آثار المنيا، في محاضرة بعنوان "السمات التاريخية للنصوص القبطية".

تأتي الدورة في إطار الفعاليات والأنشطة العلمية التي ينظمها مركز الدراسات القبطية في القاهرة والإسكندرية ويحاضر فيها نخبة من المتخصصين في كافة فروع الدراسات القبطية من كافة الجهات المعنية بالاهتمام بالتراث القبطي داخل مصر وخارجها.

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