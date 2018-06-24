7 خطوات تساعدك للحفاظ على الصلاة

تعتبر الصلاة عمود الدين وأول ما يسأل عنه الإنسان ويحاسب عليه فأن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله، فهي تفرق بين المؤمن والكافر حيث قال تعالى { إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} وهي ايضآ الأمارة الدالة على حسن إسلام المرء ومحبته وطاعته لخالقه.



فالصلاة تقوم بتغذية الروح وتقوية العزيمة فهي من اسباب علو الهمة عند قيامنا باداء الصلاة نشعر بان صدرنا قد انشرح وان الخاطر قد صفا فتطمئن قلوبنا واروحنا تسعد وتبتهج فتنجلي همومنا وهي ايضآ ضمان الصحة النفسية والعضوية والسلامة من الآمراض الباعثة للآلام.



فيجب علينا جميعآ ان نحافظ على صلاتنا لأن الله تعالى امرنا بالصلاة لقوله تعالى {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ}.





وهناك 7 خطوات تساعدك على الحفاظ على الصلاة وهى:



1) خذ قرارا فوريا للمحافظة على الصلاة وصر عليه



2) واظب عليها لمدة وستصبح جزءا من حياتك



3) صلى فى أول الوقت دائمًا حتى لا تحمل هم تأخر الوقت



4) حمل تطبيق يذكرك بمواعيد الصلاة واتجاه القبلة



5) صلى مع أسرتك وأصدقائك جماعة فإنها تسهل الصلاة



6) إن فاتتك صلاة أو أكثر لا تستسلم للشيطان وصلها فورا



7) أخبر من حولك أنك تريد المواظبة على الصلاة ليحفزوك

