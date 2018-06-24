ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

حملة أمنية للقضاء على البؤر الإجرامية بالإسكندرية

الأحد 24/يونيو/2018 - 11:12 ص
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
أ ش أ
تمكن ضباط مباحث مديرية أمن الإسكندرية خلال حملاتهم على دوائر شرق وغرب المدينة من ضبط 33 قضية اتجار في الأقراص والمواد المخدرة شملت 2560 قرصا مخدرا و2.5 طربة حشيش تزن 660 جراما، كما تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام من ضبط هارب من تنفيذ حكم بالإعدام.

وتم خلال الحملة ضبط 89 قضية إشغالات طريق، و31 دراجة نارية بدون ترخيص، و36 قضية تموينية متنوعة، و20 قضية تحريض على الفسق واحتساء خمور في الطريق العام، وتعرض للإناث، و25 قضية تسول واستغلال حدث.

وفي مجال الأحكام ، تم تنفيذ 5123 حكما قضائيا شمل 8 قضايا جنائية و532 قضية حبس جزئي ومستأنف وغرامات ومخالفات، وبلغت قيمة الغرامات 81 ألفا و178 جنيها.

تم التحفظ على المضبوطات، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

ترشيحاتنا

مفاجآت الرئيس للمصريين خلال السنة المالية الجديدة.. علاوات استثنائية وخاصة للموظفين ورفع حد الإعفاء الشخصي من الضرائب

الطقس في أسبوع.. مستقر في 3 أيام.. والأربعاء بداية موجة حارة

عودة ألمانيا ووحوش يوفنتوس الأبرز في صحف إيطاليا.. صور

أحمد موسى: الشعب التركي يريد سجن أردوغان والتخلص منه.. فيديو

صحيفتان: تحرير الحديدة يمهد الطريق لتحرير اليمن من الحوثيين

شاهد.. توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة النقل وهيئة قناة السويس

بعد فيديو السيارة.. أصالة لنوال الكويتية: تستحقي تدخلي التاريخ

انتشار أمني بمحيط لجان الثانوية العامة بالشرقية

الإمارات وجزر القمر تبحثان تعزيز التعاون الثنائي

فيديو جراف .. أسعار الذهب في مصر اليوم

سي إن إن: قيادة السعودية للسيارة لحظة تاريخية لكن معركتها لم تنته بعد

10 أعراض تنذر بالسرطان عليك عدم تجاهلها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق مؤتمر الاتحاد العربي للتحكيم فى المنازعات بحضور أبو العينين .. صور

شاهد.. دخول طلاب الثانوية العامة لجان الامتحانات.. فيديو وصور

عودة ألمانيا ووحوش يوفنتوس الأبرز في صحف إيطاليا.. صور

9 ميداليات حصيلة مصر في اليوم الأول لدورة ألعاب البحر المتوسط

السويد يحقق رقما سلبيا عقب الهزيمة من ألمانيا

فيديو

وزير النقل: نقلة نوعية في منظومة النقل النهري الفترة المقبلة.. فيديو و صور
عرفات:تعاون مع هيئة قناة السويس لتصنيع وحدات نهرية .. فيديو
بروتوكول تعاون لإنشاء معديات وتكريك مجرى النيل.. فيديو
شاهد.. توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة النقل وهيئة قناة السويس
توافد الناخبون الأتراك على المشاركة في الانتخابات التركية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟