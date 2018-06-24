حملة أمنية للقضاء على البؤر الإجرامية بالإسكندرية

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن الإسكندرية خلال حملاتهم على دوائر شرق وغرب المدينة من ضبط 33 قضية اتجار في الأقراص والمواد المخدرة شملت 2560 قرصا مخدرا و2.5 طربة حشيش تزن 660 جراما، كما تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام من ضبط هارب من تنفيذ حكم بالإعدام.



وتم خلال الحملة ضبط 89 قضية إشغالات طريق، و31 دراجة نارية بدون ترخيص، و36 قضية تموينية متنوعة، و20 قضية تحريض على الفسق واحتساء خمور في الطريق العام، وتعرض للإناث، و25 قضية تسول واستغلال حدث.



وفي مجال الأحكام ، تم تنفيذ 5123 حكما قضائيا شمل 8 قضايا جنائية و532 قضية حبس جزئي ومستأنف وغرامات ومخالفات، وبلغت قيمة الغرامات 81 ألفا و178 جنيها.



تم التحفظ على المضبوطات، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.