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أمراض كارثية تخفيها انتفاخات العين والهالات السوداء

الأحد 24/يونيو/2018 - 01:01 م
صدى البلد
لمياء الياسين
أسباب مرضية عديدة وراء ظهور الهالات السوداء وإنتفاخات العين أو حتى ظهور التجاعيد فقد تدل على أنك تعانين من مشكلات صحية إليك أبرز تلك المشاكل والمشكلات الصحية التى تخفيها ورائها وفقا لموقع بولد سكاى ..

1 -شوائب البشرة .. مثل البقع والبثور مؤشر أن أطباقك غنية بالدهون الضارة.

2 -الهالات تحت العينين تعني أنك تعانين من مشكلات في كليتيك واضطرابات فى جهازك الهضمي.

3 -الخطوط الرفيعة عند زاويتي العينين تدل على ضعف في وظيفة الكبد

4 -الجيوب تحت العينين .. إذا كانت تحتوي على الدهون يعني حدوث التهاب في أعضائك

5 -احمرار الانف المزمن .. دليلًا على اضطراب في صحة قلبك

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أمراض كارثية تخفيها انتفاخات العين والهالات السوداء

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