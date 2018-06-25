أحمد مجدي: عبقري فكرة تحطيم خط بارليف ظل سرا 25 عاما.. فيديو

نعى الإعلامي أحمد مجدي والإعلامية رشا مجدي وفريق برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، اللواء باقي زكي، صاحب الفكرة العبقرية التي ساعدت الجيش المصري في عبور خط بارليف في حرب 73.



وقالت رشا، إن اللواء باقي زكي، كان سببًا في بقاء مصر وانتصارها في معركة تحرير الأرض، وأمس فقدت مصر بطلا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة.



وعلق أحمد مجدي على رحيل البطل، بأنه لم يكن أحد يعلم اللواء باقي زكي الذي حطم أسطورة خط بارليف، وظل سر باقي زكي لمدة 25 عامًا، لافتا إلى أن اللواء باقي زكي، أحد العباقرة الذين فكروا وتمكنوا من تنفيذها وإزالة المانع الترابي الإسرائيلي الذي ظنوا أنه منيع ولا يمكن قهره، ولكن فكرة باقي زكي حطمت هذا الحاجز بواسطة المياه.