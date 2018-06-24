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أخبار العالم

البحرين تدين تفجير استهدف تجمعا انتخابيا لرئيس زيمبابوي

الأحد 24/يونيو/2018 - 11:16 ص
صدى البلد
أ ش أ
أدانت البحرين بشدة التفجير الذي استهدف تجمعا انتخابيًا للرئيس الزيمبابوي ايمرسون منانجاجوا أمس السبت، وأسفر عن وقوع عدد من الجرحى، مؤكدة وقوفها مع زيمبابوي ودعمها لكل ما فيه أمنها واستقرارها.

وشددت وزارة الخارجية البحرينية،وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الأحد،على موقف البحرين الراسخ الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله مهما تكن دوافعه ومبرراته، والداعي إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية الموجهة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار العالم..معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي.

يذكر أن انفجارا قد وقع أمس السبت، في ستاد (وايت سيتي) بزيمبابوي، عقب خطاب للرئيس إيميرسون منانجاجوا، إلا أنه لم يصب بأذى.

ونقلت هيئة بث زيمبابوي "زد بي سي" عن متحدث للرئاسة قوله" إنهم في انتظار معرفة سبب الانفجار من الشرطة"، مضيفة" إن عدد المصابين جراء الانفجار غير معروف بعد".

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