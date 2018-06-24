إحالة صاحب ورشة للمحكمة تسبب في مصرع 8 عمال بحريق

أحال محمد فؤاد رئيس نيابة باب الشعرية، صاحب ورشة لمحكمة الجنح لاتهامه بالتسبب في قتل 8 عمال بالخطأ.



ونسبت النيابة للمتهم 3 اتهامات هي القتل الخطأ وإدارة منشأة بدون ترخيص وعدم اتخاذ احتياطات السلامة المهنية.



كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل ورشة بمنطقة باب الشعرية.



وانتقل اللواء على عبد المقصود مدير الحماية المدنية بالقاهرة، واللواء علاء عبد الظاهر نائب مدير الإدارة، وبصحبتهما 10 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات.