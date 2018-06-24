ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

إحالة صاحب ورشة للمحكمة تسبب في مصرع 8 عمال بحريق

الأحد 24/يونيو/2018 - 11:14 ص
مطرقة
مطرقة
اسلام مقلد
أحال محمد فؤاد رئيس نيابة باب الشعرية، صاحب ورشة لمحكمة الجنح لاتهامه بالتسبب في قتل 8 عمال بالخطأ.

ونسبت النيابة للمتهم 3 اتهامات هي القتل الخطأ وإدارة منشأة بدون ترخيص وعدم اتخاذ احتياطات السلامة المهنية.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل ورشة بمنطقة باب الشعرية.

وانتقل اللواء على عبد المقصود مدير الحماية المدنية بالقاهرة، واللواء علاء عبد الظاهر نائب مدير الإدارة، وبصحبتهما 10 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات.

ترشيحاتنا

مدبولى: تسليم الحى السكنى بالعاصمة الإدارية قبل 30 يونيو 2019 ..صور

المستشار حنفي علي جبالي رئيسا للدستورية العليا

كأس العالم 2018 .. صدام عنيف بين كولومبيا وبولندا

قوات سوريا الديمقراطية تعلن حالة الطوارئ وحظر التجوال بالرقة

صفحات الغش تنشر صورًا من امتحانات أحياء وديناميكا وعلم نفس الثانوية

مستشار المفتى يوضح آراء العلماء فى تحديد اسم الله الأعظم

10 أعراض تنذر بالسرطان عليك عدم تجاهلها

بعد فيديو السيارة.. أصالة لنوال الكويتية: تستحقي تدخلي التاريخ

مدافع إيران: كوستا أهان أفراد عائلتي

عفريت الثانوية العامة تنشر إجابات الأحياء والديناميكا وعلم النفس

توافد الناخبون الأتراك على المشاركة في الانتخابات التركية

فنانون يؤدون مناسك الحج والعمرة مع أزواجهم.. حسام حبيب وشيرين الأحدث.. وأحمد سعد وسمية الخشاب يلتقطان الصور أمام قبر الرسول

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق مؤتمر الاتحاد العربي للتحكيم فى المنازعات بحضور أبو العينين .. صور

شاهد.. دخول طلاب الثانوية العامة لجان الامتحانات.. فيديو وصور

عودة ألمانيا ووحوش يوفنتوس الأبرز في صحف إيطاليا.. صور

9 ميداليات حصيلة مصر في اليوم الأول لدورة ألعاب البحر المتوسط

السويد يحقق رقما سلبيا عقب الهزيمة من ألمانيا

فيديو

وزير النقل: نقلة نوعية في منظومة النقل النهري الفترة المقبلة.. فيديو و صور
عرفات:تعاون مع هيئة قناة السويس لتصنيع وحدات نهرية .. فيديو
بروتوكول تعاون لإنشاء معديات وتكريك مجرى النيل.. فيديو
شاهد.. توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة النقل وهيئة قناة السويس
توافد الناخبون الأتراك على المشاركة في الانتخابات التركية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟