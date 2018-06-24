إحالة مدير وحدة صحية فى السنطة للتحقيق

أصدر اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة اليوم، الاحد، توجيهاته إلى مساعديه بإحالة مدير الوحدة الصحية، وكاتب الصحة ومسئول دفتر الحضور والانصراف بذات الوحدة للتحقيق بالشئون القانونية بسبب التلاعب والإهمال الوظيفي.



جاء ذلك القرار على خلفية مرور مفاجئ لرئيس مدينة السنطة على الوحدة الصحية بقرية القرشية، للوقوف على مدى انتظام العمل وتقديم الخدمات للمواطنين المترددين على الوحدة.



واكتشف هجرس قيام العاملين الموجودين على قوة الوحدة بالتوقيع فى الدفتر للانصراف قبل موعد الانصراف الرسمى بنحو ساعتين فأصدر قراره المشار اليه.