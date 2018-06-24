ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إحالة مدير وحدة صحية فى السنطة للتحقيق

الأحد 24/يونيو/2018 - 11:27 ص
محافظ الغربية
محافظ الغربية
أحمد على
أصدر اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة اليوم، الاحد، توجيهاته إلى مساعديه بإحالة مدير الوحدة الصحية، وكاتب الصحة ومسئول دفتر الحضور والانصراف بذات الوحدة للتحقيق بالشئون القانونية بسبب التلاعب والإهمال الوظيفي.

جاء ذلك القرار على خلفية مرور مفاجئ لرئيس مدينة السنطة على الوحدة الصحية بقرية القرشية، للوقوف على مدى انتظام العمل وتقديم الخدمات للمواطنين المترددين على الوحدة.

واكتشف هجرس قيام العاملين الموجودين على قوة الوحدة بالتوقيع فى الدفتر للانصراف قبل موعد الانصراف الرسمى بنحو ساعتين فأصدر قراره المشار اليه.

ترشيحاتنا

تعرف على موعد مباريات كأس العالم اليوم والقنوات الناقلة لها

هيكتور كوبر يتحدث عن مستقبله التدريبي مع منتخب مصر

أسباب تجعلك حريصا على تناول الحمص يوميا.. يقلل الالتهابات ويزيد الطاقة ويقوي العظام

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا

أردوغان يواصل اعتقال معارضيه بتهمة التخطيط للانقلاب

مدبولي يستقبل نائب رئيس جمهورية العراق.. اليوم

شاهد..زغاريد وورود احتفالا بقيادة المرأة السعودية للسيارة

ابنة الوليد بن طلال تقود سيارة مع والدها في السعودية.. فيديو

كأس العالم 2018.. مواجهة مرتقبة بين السنغال واليابان

مدبولى: تسليم الحى السكنى بالعاصمة الإدارية قبل 30 يونيو 2019 ..صور

قوات سوريا الديمقراطية تعلن حالة الطوارئ وحظر التجوال بالرقة

عفريت الثانوية العامة تنشر إجابات الأحياء والديناميكا وعلم النفس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق مؤتمر الاتحاد العربي للتحكيم فى المنازعات بحضور أبو العينين .. صور

شاهد.. دخول طلاب الثانوية العامة لجان الامتحانات.. فيديو وصور

عودة ألمانيا ووحوش يوفنتوس الأبرز في صحف إيطاليا.. صور

9 ميداليات حصيلة مصر في اليوم الأول لدورة ألعاب البحر المتوسط

السويد يحقق رقما سلبيا عقب الهزيمة من ألمانيا

فيديو

وزير النقل: نقلة نوعية في منظومة النقل النهري الفترة المقبلة.. فيديو و صور
عرفات:تعاون مع هيئة قناة السويس لتصنيع وحدات نهرية .. فيديو
بروتوكول تعاون لإنشاء معديات وتكريك مجرى النيل.. فيديو
شاهد.. توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة النقل وهيئة قناة السويس
توافد الناخبون الأتراك على المشاركة في الانتخابات التركية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟