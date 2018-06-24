قائد الحرس الأوكراني يبحث مع مسئول أمريكي الوضع في دونباس

التقى قائد الحرس الوطني الأوكراني يوري أليروف، أثناء زيارته لواشنطن، مع الممثل الخاص للولايات المتحدة للمفاوضات الأوكرانية كورت فولكر، حيث ناقش الطرفان الأوضاع في الشرق الأوكراني.



وذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية ، اليوم الأحد ، أن الجانبين بحثا الوضع في شرق أوكرانيا ودور الحرس الوطني ومهامه في إطار عملية القوات المشتركة وتعاونها مع القوات المسلحة.



وبحث أليروف وفولكر تطوير التعاون بين الحرس الوطني لأوكرانيا والحرس الوطني لكاليفورنيا.



جدير بالذكر أن فولكر زار في مايو الماضي منطقة دونيتسك واجتمع مع قائد القوات المشتركة الأوكراني اللفتنانت جنرال سيرهي نايف وتواصل مع السكان المحليين ، وأعرب عن دعمه لشعب أوكرانيا .



يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر أبريل من عام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد علي 10 آلاف مدني.



