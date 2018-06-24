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ثقافة

البيت البيئي الكفء فى استهلاك الطاقة.. ببيت المعمار المصري

الأحد 24/يونيو/2018 - 06:58 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
ينظم مركز إبداع بيت المعمار المصرى بشارع درب اللبانة بالقلعة التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل، ندوة بعنوان " البيت البيئى الكفء فى إستهلاك الطاقة ".

وتستعرض خلالها المعمارية والباحثة المصرية الدكتورة "مروة دبايح"، مجال العمارة البيئية والعمران المستدام، والمعماري "محمد عادل"، المتخصص فى مجال العماره المستحدثة البيئية والمباني قليلة استهلاك الطاقة، تفاصيل التصميم المصرى الفائز بالجائزة الأولي فى مسابقة مشروع " ZERU" المعمارى مع شرح الأفكار البيئية المستخدمة وكيف يمكن تنفيذها لتخرج من نطاق فكرة الي منتج معماري حقيقي.

وتهدف المسابقة العالمية لتصميم المباني الخضراء ذات الاستخدام الأقل للطاقة و استخدام الطاقة الذاتية للمباني الكبيرة لتطبيقها في المباني الصغيرة.

وركزت المسابقة على المباني الخاصة بالوحدات السكنية ذات المواصفات العالية في ترشيد الطاقة الذاتية وإمداد المباني بكافة الانظمة والتقنيات التي تعمل على انتاج الطاقة والاكتفاء بها.

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