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أخبار العالم

الرئيس الكيني يدين محاولة اغتيال رئيس زيمبابوي

الأحد 24/يونيو/2018 - 11:17 ص
صدى البلد
أ ش أ
أدان الرئيس الكيني أوهورو كينياتا اليوم (الأحد) محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس زيمبابوي إيميرسون منانجاجوا في ملعب وايت سيتي في بولاوايو، أمس السبت.

ونقلت صحيفة "ذا صنداي هيرالد" الزيمبابوية عن كينياتا قوله إن المنافسة السياسية يجب أن لا يسمح لها بكسر وتدمير البلاد بل يجب أن تكون تدبيرا لتعميق الديمقراطية.

وأضافت الصحيفة أنه تم إرسال رسائل تضامن من مختلف البعثات الأجنبية بزيمبابوي مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والسفارات السويدية، واصفة الهجوم بغير المقبول.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي في زيمبابوي أن الانفجار وقع قرب الرئيس، منانجاجوا عندما كان يلوح لأنصاره بعد إلقاء خطاب أمام تجمع في بولاوايو ثاني كبرى مدن البلاد في استاد «وايت سيتي».

وقال جورج تشارامبا، المتحدث باسم الرئيس إن الرئيس كان برفقة نائبيه وهو موجود الآن في مقر إقامة رسمي في المدينة وهو آمن تماما.

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